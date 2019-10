Lime officialise le retrait de sa flotte de trottinettes électriques à Marseille

© VDB Photos / Shutterstock.com

50 collaborateurs vont perdre leur activité

Marseille a redessiné le marché de la trottinette électrique

Lire aussi :

Le service de scooters électriques de Cityscoot débarque sur l'application Uber



Il y a une quinzaine de jours, Jean-Luc Ricca, adjoint à la mairie de Marseille chargé de la circulation et du stationnement, confirmait dans nos colonnes avoir décidé de retenir trois exploitants de trottinettes électriques pour la ville : Bird, Circ et Voi. Un opérateur emblématique a été écarté. Lime, pourtant la première société à s'être installée dans la cité phocéenne, a ainsi officialisé, ce jeudi, son retrait total avant le 21 octobre, minuit., regrette l'opérateur le plus sollicité par les Marseillais.Le service de trottinettes électriques en libre-service, premier arrivé à Marseille, a enregistré 2,5 millions de kilomètres parcourus par ses 230 000 utilisateurs sur 1,5 million de trajets. Mais surtout, la société comptait, outre de nombreux partenaires, une cinquantaine de collaborateurs dans la ville, collaborateurs qui pourraient tous perdre leur activité. Même si Lime indique être en train depour leur offrir, la compagnie leur souhaiteDifficile de mieux faire.Marseille a décidé de réduire le nombre d'acteurs du marché local des trottinettes électriques en free-floating à trois exploitants. Alors qu'il y aurait actuellement autour de 4 700 engins dans la ville, les trois acteurs qui se partageront le marché à compter du 21 octobre pourront chacun exploiter jusqu'à 2 000 trottinettes électriques, soit un total de 6 000 sur toute la cité, au grand maximum. Et ce pour trois ans.Concernant les revenus engendrés par la mairie grâce à ce marché, chaque trottinette électrique en circulation lui rapporte 90 centimes d'euro par mois. À partir de l'année prochaine, les opérateurs devront aussi reverser une part de leur chiffre d'affaires annuel à la ville. Lime n'était sans doute pas parmi les plus généreux...