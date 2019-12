Le vélo tout terrain électrique de Ducati fait ses premier tours de roues aux US

© Ducati

Modèle haut de gamme

(Re-)séduire les clients de Ducati

Source : Electrek

Avec un prix compris entre 4 000 et 7 000 dollars, Ducati cherche à séduire les personnes possédant déjà un de ses modèles.Le P.-D.G. de Ducati North America, Jason Chinnick, a déclaré : «».Cette dernière affirmation est indéniable. Le MIG-RR répond en effet de prix démarrant autour de 4 000 dollars (environ 3 600 euros), à l'opposé des vélos électriques Xiaomi à moins de 400 euros . Le MIG-RR comprend un moteur Shimano Steps E8000 de 250W assurant un couple de 70 Nm et une batterie 36V-14Ah. Il se présente comme un modèle enduro sur le site de Ducati , où l'on retrouve l'ensemble des données techniques.La marque, davantage connue pour ses motos, étoffe ainsi sa gamme, après avoir dévoilé trois vélos électriques en octobre (dont la série limitée du MIG-RR).Dévoilé à l'EICMA 2018 de Milan, le MIG-RR est le résultat d'un partenariat entre Ducati et le constructeur Thok. Pour Ducati, il s'agit d'abord de séduire ses actuels clients. Jason Chinnick a ainsi déclaré : «».Ducati s'est donc désormais pleinement lancé sur le segment du vélo électrique. En revanche, s'il a annoncé développer des motos électriques , aucune annonce concrète n'a encore été faite cette année à ce sujet.