Xiaomi lance son QiCycle, un nouveau vélo électrique à moins de 400 €

Adapté à la réglementation

Plus léger, plus épuré

Source : Electrek.

La société aura mis trois ans avant de commercialiser ce modèle dont nous avions entendu parler pour la première fois en 2016 Le prix du QiCycle est la première information à confirmer. Il s'établit à terme à 425 dollars (environ 385 euros), un tarif légèrement au-dessus du C20 (environ 340 euros). Xiaomi revient donc à des prix bas, le premier QiCycle R1 ayant été proposé autour de 3 000 dollars (environ 2 700 euros). Le modèle, clairement haut de gamme a connu un certain succès.Ce changement de gamme a évidemment eu un impact sur l'appareil, moins sophistiqué que son aîné. Il répond en fait à la nouvelle réglementation chinoise, qui limite depuis avril dernier la vitesse maximale des vélos électriques à 25 km/h, et à un poids maximal de 55 kilos.Le QiCycle est un modèle adoptant un cadre en aluminium, plus léger. Il reçoit des roues de 20 pouces ainsi qu'une batterie de 36V-5,2Ah assurant une autonomie d'environ 40 kilomètres et pouvant être rechargée en 3h30 environ. Le vélo ne laisse apparaître aucun câble : tous sont intégrés au cadre, qui en ressort plus épuré. Des LED sont présentes à l'arrière et à l'avant, celles de l'arrière faisant office de feu-stop. Au guidon, il comprend un écran digital adaptant sa luminosité en fonction de l'éclairage ambiant.Pour l'instant, le QiCycle n'est disponible que sur YouPin, le site de crowdfunding géré par Xiaomi.rappelle que la livraison à une clientèle hors de Chine n'est pas encore prévue, mais que « ces vélos arrivent généralement très vite après le début de leur commercialisation sur les sites de ventes directes depuis la Chine ».