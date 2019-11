À Milan, le chinois NIU dévoile ses nouveaux deux roues électriques

© NIU

Trois scooters pour un vélo

Le MQiGT. © NIU

Le NQiGTs Pro. © NIU

L'UQiGT Pro. © NIU

Le premier vélo électrique de la marque

L'Aero EB-01. © NIU

Source : Electrek

À l'occasion de l'EICMA 2019 qui se tient actuellement à Milan, la société revient dévoiler quatre nouveaux deux-roues électriques.À l'EICMA, NIU a annoncé un changement de dénomination de toute sa gamme. Désormais, tous ses deux-roues comporteront le label «». Par exemple, le M+ s'appelle à présent le MQi+.Le premier des trois scooters présentés par NIU est justement le successeur du MQi+ : le MQiGT est un biplace plus puissant que son aîné. Il fera partie de la catégorie des 125 cm, affichant une vitesse de pointe de 70 km/h, et alimenté par un moteur Bosch de 3 000 W. Il pourra accueillir un ou deux packs de batterie de 2 kWh. L'autonomie du véhicule sera comprise entre 55 km (à 70 km/h) et 135 km (à 25 km/h).Comme les M-Series, les N-Series disposent désormais d'un équivalent dans la catégorie des 125 cm. Le NQiGTs Pro reçoit la même motorisation que le MQiGT, proposant la même vitesse de pointe de 70 km/h. Excepté le design (le NQiGTs Pro reçoit de nouvelles roues de 14 pouces), la différence entre les deux modèles réside davantage dans la configuration des deux batteries. Alors que celles du MQiGT sont configurées en 48V - 42 Ah, les 4,2 kWh du NQiGTs Pro sont configurés en 60V - 35 Ah. Ceci doit aboutir à une autonomie comprise entre 85 et 108 kilomètres.L'UQiGT Pro est, quant à lui, un modèle monoplace dont les 2 kWh sont configurés en 48V - 42 Ah. Avec une vitesse de pointe de 45 km/h et un moteur électrique Bosch de 1 200 W, il offre entre 45 et 80 kilomètres d'autonomie, deux fois plus que la précédente version de l'UQiPro.Outre ses trois nouveaux scooters, NIU dévoile l'Aero EB-01, son tout premier vélo électrique. Il est aussi le seul des quatre modèles présentés dont le prix est connu : d'après le site spécialisé, il sera disponible au prix de 1 899 euros.Ce vélo à assistance électrique (VAE) serait, selon son concepteur, le véhicule le plus économe en énergie qu'il ait conçu jusqu'à présent. Une batterie li-ion de 1 kWh en 48V-21 Ah alimente un moteur Bafang de 250 W. Entre quatre et cinq heures seront nécessaires pour une recharge complète. Le vélo fournira une assistance jusqu'à 45 km/h aux Etats-Unis, et jusqu'à 25 km/h en Europe avec une autonomie de 60 à 150 kilomètres selon l'usage.L'ensemble devrait être commercialisé au premier semestre 2020. Bien que présente dans 34 pays, la marque NIU semble d'abord viser les Etats-Unis, où elle compte ouvrir 10 magasins exclusifs et 50 points de vente au détail en 2020 .