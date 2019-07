Les bus londoniens pourraient adopter un style sonore futuriste... qui fait débat

Les premières propositions peu convaincantes

Les usagers militent pour un retour aux sources

Source : The Guardian

L'un des aspects intéressants du transport électrique est son relatif silence, diminuant la pollution sonore souvent insupportable, notamment dans les grandes villes. Mais ce silence qui accompagne tout véhicule électrique peut aussi, notamment pour les piétons et cyclistes qui ne l'entendraient pas arriver. À Londres,vont être équipés de dispositifs de sécurité dans les prochains mois.Transport of London (Tfl) avait demandé à la société Aecom de produire un son qui puisse être reconnaissable et qui contribuerait à alerter avec efficacité les cyclistes et piétons. Sauf que l'organisme public qui gère les transports en commun de la Ville-Monde a été prévenu dechez les usagers.Certaines propositions constituent par exemple en des, ou autres sons peu convaincants. «», a réagi John Welsman, membre d'une association britannique de chiens-guides pour aveugles et malvoyants. «», a-t-il ajouté, visiblement irrité.D'autres échantillons, que John Welsman a aussi pu écouter, semblaient ressembler à. Des témoins ont aussi pesté contre les sons diffusés, qui n'ont clairement pas rencontré le succès. En revanche, un retour aux sources teinté de nostalgie est privilégié par l'assistance. «», propose Gloria Elliot, faisant référence au célèbre bus à étage londonien fabriqué dans les années 60.Les associations de défense des droits des personnes handicapées militent depuis plusieurs années pour que les véhicules émettent un son significatif. Beaucoup militent désormais pour équiper les véhicules électriques d'un système qui. Tfl, de son côté, maintient vouloir se conformer à la réglementation , tout en se refusant à imiter le bruit d'un moteur.La réglementation impose. Le débat devrait se prolonger durant l'été outre-Manche.