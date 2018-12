Un relooking et un nouveau thème sombre pour Outlook sur iOS

Le bleu fait son apparition et l'ergonomie est renforcée

Un calendrier plus réactif et une personnalisation plus poussée

Le but principal étant de rendre le tout plus lisible et réactif que par le passé. Bref, lire ses mails n'aura jamais été aussi agréable sur l'app.Cette grossea commencé à être déployée le 5 décembre dernier, donc tous les utilisateurs n'ont pas encore été servis. Elle concerne les iPhone ainsi que les iPad. Dans un billet posté sur son blog, la firme américaine a détaillé les différents ajouts, ainsi que ses ambitions avec cette. Ces premières nouveautés concernent l'interface de la messagerie, même si cette apparence n'est pas totalement nouvelle.En effet,a voulu harmoniser la version iOS avec celle tournant sur Android, en proposant la fameuse barre bleue en haut de l'écran. La typographie est elle aussi concernée par cette refonte afin d'attirer au mieux le regard de l'utilisateur. À ce titre, l'entreprise dirigée par Satya Nadella a également précisé qu'unserait proposé prochainement , sans pour autant donner de date précise.Les icônes ont également été repensées dans leur intégralité. Par exemple, celle du calendrier s'animera lorsque vous le consultez. Les avatars des contacts sont aussi plusgrâce à leur aspect brillant. La reconnaissance du destinataire devient alors plus aisée. Au final, c'est toute l'application qui est personnalisée à l'image de l'utilisateur possédant un compte unique. Afin d'optimiser les préférences, l'option « dossiers favoris » fait également son apparition.Autre cible majeure de cette refonte d' Outlook , c'est le Calendrier. Il est désormais possible de basculer d'un agenda à l'autre si plusieurs sont utilisés en même temps. L'application devient aussi plus, puisqu'elle peut déceler des conflits et rappeler de manière plus efficace les rendez-vous programmés. Enfin, la création d'un événement gagne aussi en simplicité.