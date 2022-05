Essai Mercedes EQB 350 : le test du SUV électrique pour familles nombreuses

Alors que l’EQA 250 nous avait très favorablement impressionné par son confort et son agrément de conduite, le bilan apparaît plus mitigé sur l’EQB 350, plus haut et surtout plus lourd de 170 kg. Voilà qui porte la masse totale à 2,2 tonnes, qui ne peut plus être dissimulée au conducteur. Celui-ci n’ignore jamais qu’il est au volant d’un véhicule de transport de familles. Certes, les accélérations sont substantielles avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 secondes : un chiffre qu’aucun modèle thermique équivalent n’est en mesure d’offrir, mais est-ce bien là la vocation d’un modèle aussi familial ?

Heureusement, le châssis très placide de l’auto favorise avant tout le confort, plutôt de bon aloi même si notre exemplaire dépourvu de la suspension pilotée réagissait parfois sèchement sur certaines bosses et raccords. Il faut sans doute incriminer là les jantes de 19 pouces de notre exemplaire, qui apparaissent peut-être déplacées sur un tel modèle. Cependant, les quatre roues motrices permettent à l’EQB de conserver une adhérence d’excellent niveau, en tout cas sur les routes sèches de notre essai.



L’engin bénéficie naturellement d’une insonorisation soignée, y compris sur autoroute en dépit de la hauteur de la carrosserie. Notons enfin que comme son petit frère, il bénéficie d’une régénération au freinage modulable grâce aux palettes au volant, sur lesquelles on apprend bien vite à pianoter pour obtenir la décélération voulue, tandis que celle-ci augmente automatiquement lorsque le véhicule précédant sur la voie se rapproche. Mercedes n’est cependant pas encore passé comme Tesla au système une seule pédale capable de gérer à la fois l’accélération et le freinage. Il reprend de l’EQA et des autres modèles Mercedes le système de maintien dans la voie qui freine brutalement une roue avant pour remettre la voiture en ligne, un dispositif aussi unique dans la production que dangereux.