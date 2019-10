Logitech dévoile le Pro X, un clavier gaming avec switches amovibles

© Logitech

Trois types de switches au choix

Découvrez notre dernier clavier gaming : Le G PRO X !

✅Switchs amovibles et interchangeables pour une expérience personnalisée

✅Switchs GX Blue clicky, GX Red linéaires, ou GX Brown tactiles

✅Clavier TKL ultra compact

✅RVB LIGHTSYNC#PlayToWin pic.twitter.com/2g74gWljqy — Logitech G France (@LogitechGFrance) October 1, 2019

Prix et disponibilité

Le fabricant suisse a décidé de mettre les bouchées doubles en cette année 2019, notamment en ce qui concerne les périphériques destinés aux gamers. Après le lancement de références comme la souris G502 Lightspeed ou les claviers G915 et G815 , ainsi que l'annonce du rachat de Streamlabs , rapprochant encore un peu plus le fabricant des professionnels de l'e-sport, Logitech dévoile aujourd'hui un nouveau clavier qui devrait faire de l'œil aux compétiteurs et un peu plus d'ombre à la concurrence.Reprenant en tout point le design du premier clavier de la série PRO, cette mise à jour sera disponible en deux versions : l'une estampillée PRO X, qui profitera d'interrupteurs amovibles et interchangeables, ainsi que le modèle PRO qui ne sera quant à lui disponible qu'équipé de switches Clicky sans possibilités de modifications. Les deux claviers conservent bien sûr le format TKL de la série.Si les G915 et G815 lancés le mois dernier sont proposés avec trois variantes d'interrupteurs (clicky, linéaire et tactile), le PRO X propose quant à lui de profiter de ces mêmes variantes, mais surtout de pouvoir les échanger sur l'intégralité du clavier ou seulement la zone sur laquelle vous désirez profiter de sensations différentes. Ce caractère modulable, ce clavier l'affirme aussi grâce à son câble micro-USB détachable, un ajout qui semble pertinent pour ceux qui transportent régulièrement leur clavier.Le modèle PRO disposant de switches clicky non échangeables sera facturé 129 €. La bonne nouvelle est que le prix du PRO X ne bouge pas comparé à la première version de la série, et ce malgré la présence de nouveaux switches GX, il sera commercialisé d'ici octobre pour 149 €.Il faudra compter 49 € supplémentaires pour commander l'un des packs de 92 switches de remplacement GX Blue Clicky, GX Red Linear, ou GX Brown Tactile.