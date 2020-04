Volkswagen détaille la reprise progressive de son activité (et elle a déjà commencé en Europe)

© Volkswagen

L'Allemagne, puis l'Europe, puis le reste du monde

Le déconfinement allemand

Le groupe annonce également prévoir plus de réouvertures d'ici la fin du mois d'avril, et d'autres dans le courant du mois de mai.Selon le communiqué, le redémarrage successif de ses usines a déjà débuté : il a commencé le 6 avril dans les villes allemandes de Brunswick et de Kassel. Elles ont été suivies le 14 avril par celles de Hanovre, de Salzgitter et de Chemnitz ainsi que par d'autres installations situées en Pologne.D'autres usines doivent reprendre leurs activités durant les prochaines semaines. Les établissements de Zwickau et Bratislava, en Slovaquie, doivent rouvrir dans la semaine du 20 avril. Cette reprise doit ensuite toucher davantage de pays dans et hors d'Europe : au cours de la semaine du 27 avril, Volkswagen prévoit de rouvrir ses installations portugaises, espagnoles, russes et américaines. Enfin, courant mai, la production doit reprendre en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil et au Mexique.Selon la marque, cette relance progressive était «». Bernd Osterloh, le président du comité d'entreprise, a déclaré que Volkswagen avait mis en place une centaines de mesures afin de «».Volkswagen, qui prévoit la production d' 1,5 million de véhicules électriques sur les cinq prochaines années , veut donc tenir ses délais. Jusqu'en 2025, le groupe entend en livrer 250 000 chaque année Selon la marque, cette reprise se fera conformément aux mesures de « déconfinement » appliquées par chaque pays. Elle déclare ainsi que «», ajoutant qu'«».Comme le rapporte Reuters , Volkswagen n'est pas le seul constructeur allemand à avoir amorcé la reprise de sa production. Mercedes-Benz a aussi annoncé que ses usines de Hambourg, de Berlin et d'Untertuerkheim allaient reprendre leurs activités la semaine prochaine.L'Allemagne n'a jamais interdit la production automobile au titre du nouveau coronavirus, bien que les constructeurs aient décidé de fermer suite aux mesures de confinement. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré mercredi 15 avril que le pays avait remporté un «» face au virus, et que les réouvertures partielles d'écoles et de commerces commenceraient la semaine prochaine.