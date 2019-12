Voitures électriques : Volkswagen passe la barre des 250 000 livraisons

Hybrides et électriques, une répartition équitable

2019, mieux que 2018

En cette fin d'année 2019, l'heure est au bilan et aux prévisions du côté de chez Volkswagen. Hasard du calendrier, le constructeur allemand a en effet livré sa 250 millième voiture électrique mi-décembre : l'occasion de publier un communiqué de presse , non sans donner quelques précisions sur les plus grands succès enregistrés au sein de sa gamme électrique et hybride. Car oui, les modèles hybrides aussi sont intégrés à ce chiffre symbolique.Avec 104 000 unités à son actif, l'e-Golf trône définitivement en haut du classement. Derrière elle, les hybrides rechargeables Golf GTE (51 000 livraisons) et Passat Variant GTE (42 000 livraisons) se trouvent dans un mouchoir de poche, alors que l'e-up!, lancée en 2013, ferme la marche avec 21 000 véhicules arrivés à bon port. D'une manière générale, la répartition entre hybrides et électriques est équitable, affirme la marque.Jürgen Stackmann, membre du directoire de la multinationale, s'est montré ambitieux quant aux prochains objectifs de l'entreprise : «».Ce fameux délai a justement été évoqué dans un autre communiqué de presse : objectif 1,5 million de véhicules électrifiés entre 2020 et 2025, soit environ... 250 000 modèles assemblés par an. Le cru 2019 a quant à lui enregistré un total de 70 000 voitures zéro émission, soit 20 000 de plus qu'en 2018. Les principaux marchés du groupe sont la Chine, la Norvège, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.