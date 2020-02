Au tour de Nissan de lancer son programme d'abonnement automobile

Une Nissan différente chaque jour

Un service en pleine expansion

Source : The Verge

Le principe du «» est d'offrir la possibilité de changer de véhicule quand on le souhaite, le constructeur prenant en charge l'ensemble des frais.L'abonnement proposé ne compte que deux formules : «» à 699 dollars par mois (environ 645 euros) et «» à 899 dollars par mois (environ 830 euros). En outre, le constructeur réclame un apport de 495 dollars (environ 460 euros) à l'ouverture d'un compte.En contrepartie, l'abonnement Nissan semble s'apparenter à une location de longue durée avec laquelle le locataire peut conserver le véhicule autant qu'il le souhaite, et en changer presque n'importe quand (dans la limite d'une fois par jour). À ce prix, la formule comprend la livraison du véhicule, son assurance, son entretien, son nettoyage ainsi qu'une assistance routière.La (longue) liste des véhicules éligibles aux deux offres est disponible sur le site dédié . On y trouve notamment la Leaf Plus, le Titan, le Pathfinder ou l'Altima. L'abonnement donnerait aussi accès, en version, à des sportives comme le 370Z Coupe. Même la GT-R est disponible moyennant une majoration de 100 dollars par jour.Les constructeurs de tous horizons s'intéressent de plus en plus à ce type d'abonnements. Jaguar, Cadillac ou Porsche - entre autres - disposent déjà d'un programme semblable à celui de Nissan. D'autres, comme Tesla l'ont récemment mis à l'épreuve pour leurs systèmes de vie à bord. Un modèle économique qui ne convainc pas toujours