BMW : l'abonnement payant pour profiter de CarPlay finalement retiré

Marche arrière toute

Exceptions

L'année dernière, BMW prenait à contre-pied l'ensemble de ses clients en instaurant un abonnement à la fois payant et controversé pour accéder aux fonctionnalités d'Apple CarPlay, la version embarquée d'iOS pour les véhicules. Les propriétaires d'une voiture de la marque allemande devaient alors s'acquitter de la somme de 110 euros, par an, pour pouvoir en profiter.Un an plus tard, la firme à l'hélice revient sur sa décision. Le forfait CarPlay sans fil à l'époque déployé sur la version 7.0 sur du système iDrive est désormais intégré gratuitement à la dernière mouture du système d'exploitation de la firme d'outre-Rhin. Autrement dit, tout propriétaire d'une automobile BMW mise à jour bénéficiera du service de la marque à la pomme sans payer la moindre somme d'argent.Un porte-parole du groupe a confirmé la bonne nouvelle dans les colonnes du média britannique Auto Car , non sans donner quelques précisions sur la nouvelle offre. A titre d'exemple, les utilisateurs ayant déjà payé un ou trois ans d'abonnement bénéficient désormais d'une forfait gratuit à vie. Un geste évidemment plus que bienvenu.Malheureusement, tous les modèles de l'entreprise n'utilisent pas encore la dernière version du système d'info-divertissement de BMW, à l'image de la citadine i3 et de la sportive i8. Dans ce cas, l'achat d'un abonnement à vie constitue la seule et unique option, pour un coût de 235 livres, soit environ 280 euros.