Tesla : son service connectivité premium devient payant, ce qui change vraiment

Quelles fonctionnalités concernées ?

Qui est épargné ?

Un virage radical entrepris par Tesla. La firme californienne a décidé de rendre payant son service de connectivité premium sur l'ensemble de ses véhicules électriques actuellement produits : Model 3, Model S et Model X. Des clients ont en effet relayé un mail envoyé par le constructeur au site spécialisé Electrek , dans lequel étaient évoqués un essai gratuit de 30 jours et un abonnement payant.Plus concrètement, le service Premium Connectivity coûtera désormais la somme de 9,99 dollars par mois, comme le précise un communiqué de presse de la marque californienne. En y souscrivant, les utilisateurs accéderont à une série de fonctionnalités connectées : visualisation du trafic en direct, carte satellite, vidéo en streaming (YouTube, Netflix), musique en streaming, karaoké, navigateur internet.Les automobiles Tesla équipées de la connectivité de base, elle-même propulsée par une connexion Bluetooth et Wi-Fi, auront tout de même accès à un système de navigation, de la musique et divers médias. Les mises à jour de sécurité continueront quant à elle d'être effectuées à travers la connexion cellulaire de la voiture.Tous les utilisateurs d'une Tesla ne sont en revanche pas concernés : en cas d'achat effectué avant le 1er juillet 2018, le service premium est fourni gratuitement. Les modèles commandés avec l'option Premium Interior recevront également un essai gratuit d'un an à compter de la livraison. Cette période chute à 30 jours pour les versions Standard Range et Standard Range Plus livrées avant le 31 décembre 2019.