2037, l'année où les ventes de véhicules électriques dépasseront celles des véhicules thermiques ?

La chute du coût des batteries : l'élément qui va tout changer

La bascule est attendue pour 2037

Source : BloombergNEF

Avec le coup porté aux aides à l'achat, le secteur automobile a souffert en 2019. Si l'on se rapproche des 7 millions de voitures électriques dans le monde, et que leur part de marché pourrait atteindre les 2,2 % à la fin de l'année pour les voitures propres, le segment de la voiture électrique a reculé de 10 % par rapport à la même période en 2018. Au total, 2 millions de véhicules électriques auraient été vendus dans le monde cette année. Un recul inédit. Pourtant, Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF) estime que les ventes et les prix des véhicules électriques rivaliseront avec ceux des véhicules thermiques. La bouscule pourrait s'opérer en 2037. Explications.Selon le service de recherche de Bloomberg pour l'énergie propre, les transports avancés et l'industrie numérique, qui a publié cette année une étude visant à détailler, le transport routier ne sera pas tout de suite chamboulé par l'essor de l'électrique.En revanche, l'évolution technologique (symbolisée par la baisse progressive du coût des batteries, qui devrait être trois fois plus faible qu'aujourd'hui d'ici 2030) couplée à une augmentation des ventes permettra aux véhicules électriques d'afficher un prix identique à celui des véhicules thermiques. Encore impensable aujourd'hui...Selon BloombergNEF, les ventes annuelles de voitures électriques devraient atteindre les 10 millions en 2025, puis 28 millions en 2030, et 56 millions d'ici 2040. Les véhicules thermiques (1,2 milliard en circulation aujourd'hui), devraient toujours être aussi nombreux et vont voir leurs ventes encore croître, au moins jusqu'en 2030. Ensuite, la chute devrait s'amorcer.Bloomberg considère donc que la part de marché des véhicules électroniques prendra le pas sur celle des véhicules essence et diesel en 2037, pour opérer une bascule historique., prédisent les spécialistes. 70 % des véhicules rouleront toujours aux hydrocarbures en 2040.