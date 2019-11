Émissions de CO2 : Bruno Le Maire milite pour le déplafonnement du malus automobile

© Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Mettre fin au plafonnement bloqué au-dessus de 173 g CO 2 /km

Informer les citoyens de l'impact environnemental d'un véhicule dans les publicités

Invité de l'émissionce dimanche 17 novembre, Bruno Le Maire a été questionné sur ce qu'il conviendrait de faire face à la pollution excessive causée par certains véhicules comme les SUV et les grosses cylindrées, dont les ventes sont croissantes et qui font face à la grogne de militants ou élus, qui réclament leur éviction des villes. Le ministre de l'Économie et des Finances, qui craint que la France et le monde soient en train de, a évoqué trois propositions visant à limiter l'empreinte carbone de ces véhicules.Bruno Le Maire souhaite, dans un premier temps, déplafonner le malus automobile qui touche les véhicules qui émettent le plus de CO. À compter du 1janvier 2020, pas moins d'un véhicule sur deux sera frappé par le malus auto, puisque les taxes débuteront à partir de 110 grammes de COémis par kilomètre. Le maxi malus, lui, (dès 173 g CO/km) atteindra 12 500 euros.Malgré ce durcissement, le ministre pointe le fait qu'au-delà de 173 g CO/km,. Autrement dit, si un véhicule atteint 200, 250 voire 300 g CO/km, il reste plafonné à 12 500 euros. Bruno Le Maire veut en finir avec cette règle.Pour motiver sa deuxième proposition, l'ancien ministre de l'Agriculture a pris comme exemple les domaines du tabac, de l'alimentation et de l'alcool. Il souhaite en effet que les publicités liées à l'automobile intègrent, elles aussi, le moyen d'informer les citoyens sur l'impact environnemental du véhicule faisant l'objet de l'annonce. Et ce, de façon obligatoire.s'est-il demandé.Enfin, Bruno Le Maire a pointé du doigt une réglementation européenne vieillissante qui a permis aux constructeurs automobiles de véhicules lourds de bénéficier de certains avantages au niveau des émissions de CO. À ce sujet, le ministre milite pour l'ouverture d'un débat au sein de l'Union européenne, afin de réétudier les règles des émissions en fonction du poids.