Il va pleuvoir des radars tourelles, avec 1 200 installations supplémentaires d'ici 2020

La plupart des radars de France fonctionneraient à nouveau

Le radar tourelle, au chevet de recettes en berne

Malgré un contexte sociétal compliqué depuis la fin 2018, symbolisé par le mouvement des Gilets jaunes, et la dégradation de nombreux radars durant l'année, l'État n'entend pas reculer sur la pose des appareils de nouvelle génération. 1 200 radars tourelles, qu'il est plus difficile de dégrader du fait de leur hauteur, devraient être déployés sur tout le territoire d'ici la fin de l'année 2020.Interrogé par, le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, en a dit plus sur le dispositif prévu pour les prochains mois., indique-t-il, avant de confirmer que ce dernier nombre sera porté à 1 200 avant la fin 2020.Au départ, les radars devaient être déployés en 2016, en équipant véritablement un boîtier sur cinq, les autres servant de leurre., détaille le haut-fonctionnaire. Et sans donner la réponse exacte (alors qu'il était de 75 % au plus fort de la crise des Gilets jaunes), Emmanuel Barbe confirme qu'en ce dernier week-end des vacances de la Toussaint,fonctionnaient.Si le gouvernement misait sur des recettes supérieures au milliard d'euros avant le mouvement, les radars pourraient ne rapporter que la moitié (entre 500 et 600 millions d'euros), soit un manque à gagner de 450 à 500 millions d'euros pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), qui bénéficient du produit des contraventions. Et pour 2020, la situation ne s'améliorera qu'en partie. L'article 27 du projet de loi de finances pour 2020, qui a été amendé , prévoit des recettes à la baisse par rapport aux perspectives initiales, à hauteur de 728 millions d'euros.Quoi qu'il en soit, les radars tourelles pourraient devenir les pires ennemis des conducteurs. Perchés à quelque quatre mètres de haut, ils embarquent une technologie de radar de suivi multi-cibles et une caméra HD de 36 millions de pixels, comme nous vous l'indiquions dans nos colonnes au premier semestre. Capable de fonctionner sur 200 mètres et sur huit voies distinctes, il peut détecter 32 véhicules simultanément et repérer différentes infractions au Code de la route : excès de vitesse et/ou passage au feu rouge et/ou un dépassement par la droite.