Huawei HiCar, pour contrôler votre voiture depuis votre smartphone (haut de gamme)

Le mobile devient un hub de contrôle

HiCar n'est pas disponible sur tous les smartphones Huawei

Source : GizmoChina

En août 2019, à l'occasion d'une grande conférence pour développeurs lors de laquelle nous découvrions pour la première fois Harmony OS , Huawei évoquait aussi sa solution HiCar, une nouvelle application permettant de contrôler un véhicule à partir de son smartphone. Jusqu'ici, nous ne disposions cependant que de peu de détails quant à son fonctionnement. Le déploiement de la fonctionnalité est désormais en cours, et on en sait maintenant plus sur cette option.Avec l'application HiCar, il devient possible de gérer de nombreuses fonctions, qui ne sont pas directement liées à la conduite, depuis son mobile : climatisation, fenêtres, essuie-glaces et verrouillage des portières par exemple. Pour les véhicules équipés, l'application permet également de prendre des photos ou des vidéos à l'aide de caméras, puis de les partager rapidement et facilement. Bien sûr, il reste impossible de piloter une voiture directement depuis son mobile.L'interaction entre véhicule et smartphone ne s'arrête pas là et fonctionne aussi dans l'autre sens. Lorsque le téléphone est connecté avec HiCar, des informations disponibles sur celui-ci s'affichent sur l'écran de la voiture. Navigation vers une destination programmée, lecture de musique en cours, réception et prise d'un appel... De nombreuses options permettent d'utiliser les services de son mobile tout en conduisant, comme peut le faire Android Auto Les premiers modèles de smartphones Huawei à proposer ces fonctionnalités sont les Mate 30 , qui, privés de Google Play et des autres applications de la firme de Mountain View, n'ont toujours pas de date de sortie officielle en Europe.HiCar sera ensuite progressivement disponible sur d'autres appareils de la marque. Mais le constructeur a été clair : seuls les haut de gamme y auront droit, soit, a priori, les mobiles des séries P et Mate.Huawei confirme également qu'il veut étendre son écosystème à l'ensemble des objets connectés. Son objectif est d'imposer ses propres services sur des enceintes connectées, des smartwatches et smartbands, des ordinateurs portables... Une ambition partagée avec Google et Microsoft, qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot.