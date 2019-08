Bosch travaille sur des écrans 3D sans lunettes à intégrer aux véhicules

© Bosch

De la 3D pour afficher des alertes, mais aussi pour faciliter le stationnement

Pourquoi maintenant ? Bosch évoque d'importants progrès technologiques

Source : TechCrunch

Permettre aux informations les plus importantes de sauter littéralement aux yeux du conducteur, c'est l'objectif de. La multi-nationale allemande développe actuellement, au travers de sa division automobile, une technologie d'sans lunettes permettant l'affichage en relief de certains éléments, sans que le conducteur ne soit forcé de se maintenir dans une position particulière. En clair, jeter un rapide coup d'œil suffira à percevoir la 3D, même sans être vraiment en face de l'écran. Une conditionpour un dispositif d'affichage dédié au monde automobile.Comme l'explique le média américain TechCrunch, l'intégration d'écrans 3D aux véhicules permettra un affichage dynamique des informations les plus importantes, entre autres à des fins de sécurité routière. La présence sur votre itinéraire d'un virage dangereux pourra par exemplequelques centaines de mètres avant de le rencontrer. Bosch explique en outre que cette technologie se révèle aussi pertinente une fois couplée à la caméra de recul, notamment pour mieux évaluer les distances et les obstacles en stationnement.Autre domaine d'application, celui de la. Le guidage pourrait profiter d'un écran 3D pour afficher plus clairement quand prendre une sortie sur l'autoroute, par exemple. Enfin, et cette fois au travers de l'ordinateur de bord, la technologie 3D aurait également une vocation de divertissement et d'information pour le conducteur et les passagers.Reste la question du timing. Si Bosch s'attaque maintenant seulement à la mise au point de ces écrans, c'est parce queces dernières années. La marque évoque les progrès en termes de miniaturisation des composants, ainsi que l'augmentation considérable de la puissance de calcul permise par les processeurs mobiles de nouvelle génération.En s'attelant à ce projet en 2019 et non en 2010, Bosch peut notamment se concentrer sur le développement d'un unique ordinateur embarqué, puissant et capable d'être mis à jour facilement et surtout rapidement grâce aux progrès réalisés en termes de connectivité.Notons par contre que le géant teuton n'a pas encore communiqué d'informations relatives au créneau de lancement de ses écrans 3D embarqués. Il faudra aussi que des accords soient conclus avec les constructeurs automobiles avant que ladite technologie ne puisse intégrer concrètement des véhicules disponibles sur le marché. Selon TechCrunch, la chose pourrait toutefois se faire sous peu, tout spécialement sur les voitures haut de gamme.