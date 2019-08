Sennheiser collabore avec Karma Automotive pour concevoir des systèmes audio sur-mesure

© Karma Automotive

Du son 3D bientôt dans les coupés sport de Karma Automotive ?

Des haut-parleurs jusque dans les appuis-tête

Source : Engadget

Cette collaboration a d'ores et déjà abouti à la création, par, d'un système audio estampillé, et taillé sur-mesure pour certains véhicules du constructeur californien. Le spécialiste de l'audio a notamment fait bon usage de ses haut-parleurs et micros maison pour mener à bien ce projet et permettre, entre autre, une, ainsi que la prise d'appels au volant.Pour l'heure rien n'est joué. Comme le note, rien ne nous dit quea cherché à développer un système à son 3D virtualisé pour les modèles de la marque américaine. Il se pourrait tout de même qu'au travers de ce label, le fabricant allemand ait planché sur, adapté aux contraintes inhérentes au monde de l'automobile.Unintégré aux véhicules derimerait avec une qualité audio nettement améliorée dans l'habitacle. Cette technologie est en effet capable de(y compris les sources audio non 3D), explique le média américain.Le système intégré signés'annonce quoi qu'il en soit copieux, avec une configuration multi-channel et donc, dont certains sont intégrés. Sans surprise, unest aussi de la partie. Il contribue à une restitution sonore fidèle pour le conducteur comme pour les passagers.sont enfin prévues pour des conversations téléphoniques cristallines.Essayable très bientôt en Californie (à l'occasion du, du 15 au 18 août prochain), le système audio concocté par Sennheiser n'a pas encore trouvé de prix officiel. Compte tenu de la marque et du placement haut de gamme privilégié par, il faut vraisemblablement s'attendre à une somme coquette.