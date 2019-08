Aux USA, Porsche propose à ses utilisateurs de payer pour compenser leurs émissions de CO2

Un don estimé selon la consommation annuelle de son véhicule



Porsche ne donne aucune donnée sur le montant récolté par son programme



Source : Auto Evolution

Les véhicules à moteur thermique participent auque nous connaissons depuis plusieurs années.ne peut stopper d'un coup d'un seul l'intégralité de sa gamme de voitures mais a réfléchi à une initiative qui lui permet de limiter les dégâts causés par l'utilisation de ses véhicules.Le constructeur a mis en place un programme en Allemagne baptiséquiet lui propose de faire un don équivalent à l'un des projets écologiques développés par la marque.Porsche investit aujourd'hui dans les domaines de l'hydroélectricité au Vietnam, de l'énergie solaire au Mexique et de la protection des forêts et de la diversité des espèces au Zimbabwe.Le site Auto Evolution donne pour exemple un kilométrage annuel de 10 000 km et une consommation de carburant de 15 l/100 km, correspondant environ à celle d'une Porsche Cayenne S . La somme estimée se situera, selon l'initiative soutenue par le conducteur-donateur.et la marque s'en félicite par la voix du PDG de la branche américaine Klaus Zellmer : «».Le constructeur n'a pas communiqué sur le montant déjà récolté par Porsche Impact, maisà leur niveau à la lutte contre le dérèglement climatique. L'avenir nous dira si ce qui reste aujourd'huise transforme en actions concrètes.