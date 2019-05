Fiat Chrysler choisit Google et Harman pour sa plateforme de connectivité des véhicules

Une plateforme pensée pour la voiture connectée de demain

Première intégration prévue en 2022

Source : Journal Auto

Le groupe FCA, pour, a annoncé ce mardi 30 avril qu'il confiait la conception et la production de systèmes connectés qui équiperont ses prochains véhicules àet Samsung, via sa filialeCes technologies seront intégrées dans, la plateforme de connectivité des véhicules du groupe. Elles seront pensées pour la 4G, même si une évolution vers les réseauxest évoquée dès à présent.Google fournira les services à travers son système d'exploitation Android, tandis qu'Harman sera chargé de construire la plateforme cloud sur laquelle reposent ses services. Il proposera à la fois des logiciels de divertissement et des outils de diagnostic aux véhicules.Il profitera, par exemple, aux véhicules électriques du groupe avec des fonctionnalités comme lou des services de navigation. Les mises à jour seront réalisées automatiquement via le réseau cellulaire, grâce à un dispositif là encore développé par Harman.», indique Harald Wester, Directeur des technologies chez FCA.Les premiers véhicules équipés de cette nouvelle version dedevraient arriver dans les concessions. Avant cela, les partenaires vont la tester sur différents appareils et perfectionner le support du réseau 5G.