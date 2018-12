Bombardier : un train sur batterie pour remplacer le diesel

Un nouveau pas vers un transport en commun entièrement vert

a une solution pour remplacer les trains au diesel polluants encore en circulation en Europe. Le constructeur canadien va lancer à Berlin son nouveau train à énergie hybride, le Talent 3 Cette technologie n'est pas une nouveauté, mais ce type de train n'avait pas été mis en circulation depuis plus de 60 ans sur le continent européen. Le moyen de transport sera alimenté par des batteries électriques, lui permettant de se déplacerLa technologie développée parpermet au train actuellement en phase de test parcourir actuellement une distance d'environ. Les prochaines versions améliorées pourront parcourir des distances de plus de 100 km. Il ne dégage pas de résidus polluants et peut être recyclé à 90% une fois son utilisation terminée.L'Allemagne est déjà largement en pointe sur le transport ferroviaire électrique comme l'explique Michael Fohrer, dirigeant de Bombardier dans le pays : « Près de 40% du rail allemand est électrifié. Le train à batterie Bombardier est une solution attractive à la fois économiquement et d'un point de vue environnemental ».L'entreprise va permettre au pays de rattraper des pays voisins comme les Pays-Bas, qui eux font circuler l'intégralité de leurs trains grâce à de l'énergie électrique produite par des éoliennes. L'accueil du grand public dans le Talent 3 débutera en 2019 avec un essai sur 12 mois sur une ligne de 40 km.