Aston Martin aussi prépare sa voiture électrique, la Rapid E

Une Rapid S améliorée

Un peu léger face à la concurrence ?

Suivant l'exemple d'autres constructeurs,dévoile les caractéristiques de son premier véhicule électrique.Ce modèle Rapid E ne bénéficie pas d'un nouveau châssis, il repose sur une base de Rapid S améliorée. Sa conception a été revue par l'usage de matériaux plus légers, tels que des alliages et composites en carbone permettant d'alléger le poids total de la voiture, tandis que les composants électriques prendront la place du bloc classique (moteur, boite de vitesses et réservoir).La batterie de 800 V proposera une capacité de 65 kWh grâce à un pack de 5 600 batteries li-ion composées de 18 650 cellules cylindriques. Sans rentrer dans les détails techniques, le constructeur précise que les deux moteurs électriques remplaçant le V12 thermique de 6L pourront fournir jusque 610 ch de puissance.Concernant l'autonomie, rien d'exceptionnel à ce niveau, le cycle est estimé à environ 320 km. Selon les estimations. Les bornes classiques (400 V/50kW) délivrent 300 km d'autonomie par heure tandis que la charge rapide (800 V/100 kW) offre environ 480 km par heure. Côté performances, le constructeur annonce une vitesse maximale de 250 km/h, 4 secondes pour le 0 à 95 km/h, et compter une seconde et demie pour une accélération de 80 à 110 km/h.Pour son programme électrique, Aston Martin s'est associé à d'autre partenaires techniques. Le développement de ce modèle est réalisé notamment avec Williams Advanced Engineering, premier fournisseur de batteries de Formule E. La Rapide E sera produite en édition limitée à 155 exemplaires qui sortiront du nouveau site de St. Athan, également destiné à la sous-marque Lagonda.Les premières livraisons sont fixées au dernier trimestre 2019, avec un tarif réservé à la discrétion des clients.