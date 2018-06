Jugée coupable d'avoir regardé l'heure sur son Apple Watch au volant

Prise la main dans le sac...

Un juge sans pitié

Modifié le 04/06/2018 à 17h16

Victoria Ambrose, une jeune conductrice, a été arrêtée en Ontario après avoir vérifié l'heure sur sa montre. Jusqu'à preuve du contraire, regarder sa montre au volant et à un feu rouge n'est pas très grave. Mais dans son cas, il s'agissait d'une montre connectée. Lorsque le feu est passé au vert, les deux voitures devant elles ont avancé, mais Victoria n'est pas repartie immédiatement. Un policier à côté d'elle a remarqué la lueur d'un appareil électronique et l'a arrêté.L'agent de police a confié au tribunal avoir vu la jeune étudiante regarder quatre fois de haut en bas. La jeune femme a expliqué que sa montre n'est pas connectée à son téléphone ou à un périphérique de communication externe et qu'elle regardait simplement l'heure.Le juge Lloyd Phillipps a tranché et pour lui, l'utilisation d'une Apple Watch n'est pas si différente de l'utilisation d'un smartphone au volant. Il a expliqué que la vérification de l'heure sur une montre se faisait en une seule fois et non pas plusieurs fois comme l'a fait Victoria.Il a également déclaré que «» Suite au témoignage du policier, Victoria a été déclaré coupable et a dû payer une amende de 400 $ sous 90 jours.