Les voitures électriques nouvelles stars des salons auto aux dépens des voitures de luxe

Même au pays de l'Oncle Sam donc, la voiture électrique fait son bout de chemin. Un succès croissant qui, selon Jesse Toprak, analyste en chef du service de voiture électrique par abonnement Autonomy, est notamment dû au fait que le modèle économique évolue majoritairement vers « des voitures électriques produites en série, qui peuvent être achetées par n'importe qui ». Nombre de nouveaux véhicules sont pourtant encore bien loin de la barre des 30 000 euros. Plus encore, selon lui, « même pour ceux qui l'ont fait jusqu'à présent, il deviendra trop difficile d'ignorer le marché des voitures électriques désormais ».

S'il y en a bien un qui semble bouder en tout cas, c'est bien le secteur du luxe. Au total, ce ne sont pas moins de neuf marques plus ou moins huppées qui ne proposent pas de nouveau véhicule cette année. Et quand des noms tels qu'Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati ou encore Rolls-Royce se font discrets aux États-Unis, les regards se tournent aussi vers eux. Mais selon Bloomberg, une autre raison est à invoquer.

Les campagnes marketing concernant les véhicules de luxe semblent être bien plus efficaces par la recherche du buzz en ligne ou lors d'évènements privés que les traditionnels salons automobiles courus des foules. Lamborghini joue ainsi double jeu entre présentation en studio intimisme et présence au Javits Convention Center où se tient le NYIAS pour dévoiler sa nouvelle Huracan Tecnica. La firme soigne ainsi son image sur un marché américain qui lui réussit toujours aussi bien.