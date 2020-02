La Terre accueille (temporairement) une nouvelle petite lune, 2020 CD3

L'un des télescopes du Catalina Sky Survey

C'est seulement le deuxième du genre à être observé.C'est un petit objet détecté le 15 février par Ted Pruyne et Kacper Wierchos, du Catalina Sky Survey (Arizona), spécialisés dans la recherche et l'identification d' astéroïdes géocroiseurs . Mais à la différence de leurs observations habituelles, cette fois, les calculs de trajectoire préliminaires montrent que ce nouvel astéroïde, catalogué 2020-CD3, est trop lent et semble être ... En orbite elliptique autour de la Terre&nbp;!Quelques nuits d'observation plus tard, le 25 février, c'est le Minor Planet Center qui confirme les données initiales. Notre planète a donc bel et bien une petite lune supplémentaire ! Mesurant entre 1,9 et 3 mètres de diamètre, sombre et évoluant selon une orbite elliptique qui l'amène, tous les 47 jours, bien plus loin que la Lune, 2020-CD3 ne sera peut-être pas là bien longtemps.Car la physique est capricieuse. Selon les calculs de trajectoire établis jusqu'à présent, les scientifiques estiment que 2020-CD3 est un « TCO », ou. En d'autres termes, ce dernier ne devait pas se déplacer à très grande vitesse lorsqu'il a croisé le système Terre-Lune, et l'influence gravitationnelle de notre planète a « capturé » ce petit objet céleste, il y a environ trois ans.Par ailleurs, inutile de préparer une mission pour aller à la rencontre de ce visiteur de passage, puisque selon différentes simulations il pourrait s'échapper dès le mois d'avril (mais ce point fait encore débat). En tout cas aucun doute, les télescopes qui ont les moyens de le détecter vont se tourner vers 2020-CD3 dans les prochains temps, car un TCO est un événement rare.Si rare en fait, que, jusqu'ici, les observateurs du ciel n'ont détecté qu'un seul autre satellite naturel temporaire de la Terre. Il s'agissait de 2006-RH120, qui a quitté l'ensemble Terre-Lune en juin 2007 après neuf mois de présence, n'ayant jamais atteint une orbite stable dans son étrange ballet (il avait déjà été détecté grâce au Catalina Sky Survey).Et si les TCO sont une si petite famille, c'est parce que les astéroïdes géocroiseurs « habituels » ne font généralement que passer à haute vitesse près de la Terre, ceux ayant une vitesse relative trop faible finissant le plus souvent en météores dans notre atmosphère. En août 2016, un probable TCO non détecté s'est ainsi désintégré au-dessus de l'Australie.