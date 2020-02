Pour ses 30 ans, la NASA publie une nouvelle version de l’iconique cliché « Pale Blue Dot »

Le « Point Bleu pâle »... Vous êtes dessus, ou vos parents !

Source : Space News

Un «», simple pixel illuminé dans un océan sombre et sur un rai de lumière : c'est la Terre bien sûr.En utilisant une technique et des logiciels plus performants que les outils disponibles en 1990, l'expert en photographies spatiales Kevin M. Gill (du), aidé par deux membres de l'équipe originale de Voyager 1, a retravaillé l'iconique photographie «» (le «»). 30 ans après le cliché original capturé le jour de la Saint Valentin 1990, la NASA a publié cette nouvelle version de l'image. Si certains affirment qu'elle perd en poésie, l'équipe qui a repris les données brutes assure être restée dans l'esprit original de la photographie.Cela permet de rappeler en tout cas le retentissement qu'avait eu et continue d'avoir cette image de la Terre, qui vient rappeler avec douceur l'immensité de l'Univers qui nous entoure et du Système Solaire en particulier. Réalisé à la demande de l'astrophysicien et grand «» Carl Sagan, qui avait demandé très tôt qu'une des deux sondes photographie les planètes du Système Solaire, le cliché faisait partie de l'ultime série de Voyager 1, soit 60 images intitulées «».On y retrouve, après 6,5 milliards de kilomètres de trajet, Venus, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mars est caché par un reflet de lumière, Mercure est trop proche du Soleil et Pluton trop petite pour ressortir sur le fond granuleux de l'image. Après ces photographies, l'appareil embarqué sur Voyager 1 est définitivement éteint : le réchauffer aurait demandé trop d'énergie à la sonde.Il fallut attendre jusqu'au début du mois de mai 1990 pour transférer les images sur Terre, mais c'est une fois de plus grâce à Carl Sagan que celle-ci connu un retentissement planétaire. Il publie en 1994 «», et son discours a été repris à d'innombrables reprises depuis : «Et vous, habitants de ce petit point bleu pâle, quelle version préférez-vous ?