LightSail, la voile solaire inspirée par Carl Sagan est prête pour son second vol

Le 1er engin spatial à être propulsé uniquement par la lumière du soleil





Lancement le 24 juin avec le 1er vol nocturne de Falcon Heavy

Né il y a quelques années d'un financement participatif qui a réuni plus de 23 000 donateurs,est un petit engin qui entend bien initier un nouveau vent dans le domaine des. À la manière d'IKAROS, le démonstrateur de voile solaire de la JAXA, le premier lancement deen 2015 a permis de démontrer la viabilité de cette technologie « d'».Avec sa forme de cerf-volant géant et sa voile end'une superficie de 32m², sa conception repose sur uncomprenant trois modules : un pour les caméras, capteurs, et systèmes de contrôle, et deux autres qui contiennent et assurent le déploiement de la voile. Une fois dépliée, la voile solaire utiliseraL'animation ci-dessous montre commentatteindra son orbite en effectuant deux tours de 90° par orbite. À mesure que la sonde s'approchera du soleil, elle prendra position afin d'éviter une trop forte poussée due aux photons ; quand elle s'en éloignera, elle retrouvera une position perpendiculaire à la lumière du soleil afin de remonter progressivement sur son orbite.Ce second vol pour cette voile inspirée par Carl Sagan devrait permettre de faire avancer les choses puisque(supérieure à 700 km), l'occasion pour l'équipe à l'origine de ce projet de tester le système de navigation de l'engin et saLightSail 2 sera lancée legrâce à une fuséedepuis le Centre spatial Kennedy en Floride ; la voile solaire sera portée et déployée depuis le satellite Prox-1, à une altitude de 720 km.Cet événement marquera égalementpuisque la fenêtre de lancement sera ouverte pendant quatre heures, à partir de 23h30, heure locale. Enfin, cette mission assurera le lancement de(Space Test Program) de l', et dela nouvellede la NASA.