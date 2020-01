Sans manœuvre d’ici fin février, ce satellite de DirectTV pourrait… exploser

Vue d'artiste du satellite DirectTV Spaceway-1

Petit souci en orbite

Et ça fait bim bam boum

Une retraite bien méritée

Source : Space News

Le satellite s'appelle Spaceway-1 et, s'il est encore en orbite géostationnaire après 15 années de service, c'est pour servir de renfort à la petite flotte de satellites de l'opérateur DirectTV. C'est un destin assez commun pour les « vieux » satellites et la dernière étape avant leur retraite de l'orbite géostationnaire (35 750 km). Le moment venu, ils haussent leur orbite de 300 kilomètres environ, puis coupent leurs moteurs, purgent les réservoirs, vident les batteries et éteignent leur ordinateur de bord une dernière fois.Pour Spaceway-1 cependant, il faudra sauter des étapes. Fin décembre le satellite a souffert d'un échec avec ses batteries qui ne fonctionnent plus. Pas de problème en pratique, puisqu'il bénéficie d'un ensoleillement constant à son emplacement mais uniquement pour le moment. En effet, à partir du 25 février il sera périodiquement dans l'ombre de la Terre. L'ordinateur de bord devra utiliser alors les batteries : un risque qui n'est pas acceptable puisque, dans leur état, elles pourraient exploser.DirectTV a mis un certain temps à réagir mais a envoyé, à la mi-janvier, une demande à la FCC (le gestionnaire des communications américain) pour envoyer son satellite directement en orbite « cimetière », sans passer par une purge complète des réservoirs. En effet, avec 73 kg de carburant, il faudrait entre deux et trois mois pour se préparer. Le temps presse cependant et l'opérateur du satellite de six tonnes va devoir choisir entre deux maux : le désactiver avec de l'hydrazine dans ses réservoirs mais, à distance de sécurité, ou bien risquer une désintégration dans la très importante orbite géostationnaire. Cette dernière, qui est unique et représente des intérêts économiques majeurs pour l'ensemble de la planète, doit être préservée au maximum.DirectTV ne perdra pas de capacité de diffusion, puisque Spaceway-1 était gardé en réserve. Toutefois, vu son âge, il ne pourra attendre un geste de la part de son assurance... Boeing, de son côté, qui a conçu et produit le satellite, ne devrait pas recevoir beaucoup de reproches, car ce dernier a déjà dépassé sa durée de vie prévue (même si l'opérateur espérait le maintenir jusqu'en 2025). Il est tout de même probable qu'une équipe étudie le souci de batterie, afin d'éviter de potentielles catastrophes avec les unités de la même famille encore actives chez d'autres opérateurs.