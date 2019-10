Le cœur de notre Voie Lactée a violemment explosé il y a 3,5 millions d'années

Des conséquences aussi aux alentours de la Voie Lactée

Ces mystérieux trous noirs

Source : ScienceDaily

Des scientifiques du Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3D (Astro 3D), financé par l'Australian Research Council (ARC), sont sur le point de publier un article dans la revue, étayant l'hypothèse d'une explosion du cœur de la Voie Lactée il y a environ 3,5 millions d'années.L'événement a profondément bouleversé notre galaxie bien sûr, mais a aussi eu des conséquences en-dehors de celle-ci. Le Petit Nuage de Magellan et le Grand Nuage de Magellan, deux galaxies naines situées à proximité et considérées comme des satellites de la Voie Lactée, ont aussi été impactés.D'après les chercheurs, la violence de l'explosion ne laisse que peu de place au doute quant à sa nature : elle aurait ainsi été déclenchée par l'activité nucléaire liée à la présence du trou noir Sagittarius A*, qui pourrait d'ailleurs se dévoiler en vidéo dans les années à venir . Ce trou noir est environ 4,2 millions de fois plus massif que notre soleil. Et il y a 3,5 millions d'années donc, le phénomène aurait créé deux énormes cônes d'ionisation traversant toute la Voie Lactée. Logiquement, le diamètre de ces cônes, réduit aux abords du trou noir, s'est très largement étendu en s'éloignant, puis en sortant de la galaxie.», a réagi Lisa Kewley, directrice d'Astro 3D.», estime pour sa part Magda Guglielmo, co-auteure de la publication et chercheuse à l'Université de Sydney. «», explique-t-elle.Le travail est donc bien loin d'être terminé. Il existe en effet encore de nombreuses incompréhensions concernant l'évolution des trous noirs et leur manière d'interagir avec les galaxies...