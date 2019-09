Regardez en direct la sonde indienne Chandrayaan-2 tenter d'atterrir sur le pôle Sud de la Lune

La sonde Chandrayaan-2 prête à entamer sa descente

#ISRO

Vikram Lander Successfully separates from #Chandrayaan2 Orbiter today (September 02, 2019) at 1315 hrs IST.



For details please visit https://t.co/mSgp79R8YP pic.twitter.com/jP7kIwuZxH — ISRO (@isro) September 2, 2019

Une mission historique à observer en direct

Source : CNET

La mission délicate - mais pour l'instant couronnée de succès - deest proche de son terme, tandis que la sonde indienne s'est mise en orbite lunaire fin août.L', soir l'Agence spatiale indienne) est fière d'annoncer que sa missionest désormais prête à se poser sur la Lune. La sonde, qui comporte trois engins spatiaux uniques - un orbiteur, un atterrisseur (Vikram) et un rover (Pragyam) - avait décollé le 22 juillet 2019 Un lancement réussi , déjà transmis en direct sur Youtube. Après s'être mise en orbite autours de la Lune, l'orbiteur et l'atterrisseur, qui contient le rover, se sont séparés avec succès le 2 septembre.Ainsi,, où l'ISRO va déployer son explorateur robotique.Comme pour le décollage,(heure de Paris),. En cas de succès, l'Inde deviendrait le quatrième pays au monde à réaliser l'exploit de se poser sur le satellite naturel de la Terre, après les États-Unis, la Russie et la Chine.Historique, il s'agit de la, qui promet déjà de belles découvertes. En effet, de l'eau gelée y a été observée et l'ISRO souhaite mieux comprendre sa composition.L'atterrisseur est prévu pour fonctionner pendant, soit 29,5 jours terrestres. Toutefois, l'orbiteur, lui, devrait fonctionner pendant un an : il pourra alors fournir des données concernant la surface et l'exosphère de la Lune, et ainsi nous permettre de mieux caractériser les dépôts d'eau que l'on peut observer au pôle Sud du satellite.