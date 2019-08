Les Philippines créent PhilSA, leur propre agence spatiale nationale

Rodrigo Duterte © AFP

Un acteur de plus dans la course à l'espace



Bientôt des satellites philippins en orbite

Avec cette loi promulguée et signée par Rodrigo Duterte le 8 août 2019, les Philippines vont pouvoir se doter d'une agence spatiale et ainsi répondre au «», selon les propos du président.Les enjeux et les ambitions du gouvernement philippin ne seront évidemment pas d'envoyer des Hommes sur la Lune ou de couteuses sondes sur Mars, ni même de développer son propre lanceur comme le font déjà l'Inde, la Chine ou le Japon. Les objectifs de PhilSA se concentreront sur plusieurs axes cruciaux pour le pays à commencer par, lesquels touchent particulièrement l'archipel avec des catastrophes et des phénomènes extrêmes qui risquent de devenir encore plus fréquents dans un contexte de réchauffement global Sans réelle surprise, le programme spatial philippin se penchera aussi sur les problématiques de, mais mettra également sur pied un programme de. L'agence spatiale philippine, qui sera rattachée au Bureau du président, se placera comme le seul interlocuteur dans le domaine permettant ainsi au pays de sceller des accords internationaux de coopération sur l'espace.Si le budget de PhilSA ne sera au départ que d'un milliard de Pesos philippins (soit environ 17 millions d'euros), le gouvernement entend lui allouer une somme dix fois plus importante dans les années à venir. Les Philippines seraient alors en mesure de concevoir ses propres satellites, rappelons que le pays n'a pour l'heure lancé que deux satellites (Diwata-1 et Maya-1) avec l'aide de l' agence spatiale japonaise (JAXA).Cette nouvelle loi permet également de créer le Conseil Spatial Phillipin (PSC), un organe qui sera chargé de gérer la politique spatiale du pays.