Une mission lunaire privée financée par Audi et Vodafone va explorer les vestiges d'Apollo 17

Mission d'exploration des vestiges d'Apollo 17

Le projet Sanctuary, une mission de mémoire

Source : CEA

S'il est possible de revivre « en direct » toutes les étapes de l' alunissage d'Apollo 11 , il y a 50 ans, le projets'attachera à explorer les derniers pas de l'Homme sur la Lune.Ce samedi 20 juillet 2019 sera le 50anniversaire de la mission Apollo 11. Or les derniers pas de l'humanité sur la Lune se sont déroulés trois ans plus tard, en 1972, avec. Aussi, la, financée par Audi et Vodafone, sera dédiée à l'exploration de ces vestiges, laissés par les derniers astronautes américains à avoir foulé le sol lunaire.Pour ce faire, une équipe d'ingénieurs allemande a conçu la sonde, qui partira à l'horizon 2021 à destination de la Mer de la Sérénité. Elle alunira plus précisément au sud,, près du site d'Apollo 17.Pendant les 12 jours de cette mission spatiale dédiée à l'archéologie (soit presque un jour lunaire),de cette dernière mission. De la même façon, le projetfera partie des vestiges inertes laissés sur la Lune, à destination de nos descendants.Un cube d'une dizaine de centimètres d'arrête, pour moins de 700 grammes, sera fixé sur les flancs de la sonde ALINA. Il contiendra jusqu'à 17 disques de saphir, de 9 centimètres de diamètre, qui, pour des millions d'années.Chaque disque sera composé de 2 milliards de pixels noirs et blancs, 500 fois plus fins qu'un cheveu. Globalement, le projet présentera l'. Mais également qui nous sommes : l'état de nos connaissances scientifiques et des œuvres artistiques, telles que des illustrations et de la musique.Si près de la Terre, ce cube sera vraisemblablement découvert par nos descendants plutôt que par des extraterrestres. Ainsi, ils pourraient avoir une vision plus précise de qui nous sommes, ce que nous savons et ce que nous ressentons.