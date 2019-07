À Hawaii, des citoyens manifestent contre la construction du Thirty Meter Telescope sur une colline "sacrée"

Vu d'artiste sur le Thirty Meter Telescope © TMT Observatory

Une montagne sacrée pour les Hawaïens

Vue sur les observatoires Subaru, W. M. Keck et Infrared Telescope Facility de la NASA



Une trentaine d'arrestations

Le projet dedevrait voir naître l'un des plus grands et puissants télescopes du monde à Hawaii. Avec l'E-ELT et le télescope géant Magellan, qui devraient tous deux être mis en service au Chili dans les prochaines années, il s'inscrit dans une démarche scientifique particulièrement ambitieuse. Mais la construction de cet immense télescope dont le coût est estimé àrisque d'être une nouvelle fois retardée, les populations locales s'opposant à son implantation sur une colline qu'ils considèrent comme « sacrée ».Une montagne sacrée pour les uns, l'endroit le plus propice à l'observation de la voûte céleste pour les autres... Le site d'implantation du Thirty Meter Telescope divise etdepuis lundi sur l'archipel volcanique américain.Le Mauna Kea, plus grand volcan de l'île d'Hawaii, possède de nombreuses caractéristiques qui en font un lieu privilégié par les astronomes. Le volcan accueille en effet déjà treize installations sur une superficie de 2 km, zone que l'on appelle communément, ou la réserve scientifique Mauna Kea. Le site accueille des télescopes tels que l'observatoire W.M Keck , Subaru et Gemini North, ou encore l'un des récepteurs du réseau Very Long Baseline Array (VLBA).Seulement, l'implantation d'un télescope de nouvelle génération, le Thirty Meter Telescope qui, comme son nom l'indique, devrait profiter d'un miroir segmenté de 30 mètres de diamètre, fait débat dans l'État américain d'Hawaii.Sélectionné il y a déjà 10 ans, le site choisi par les astronomes estet des manifestations pacifiques avaient déjà eu lieu en 2014 et en 2015. Le début des travaux avait alors été repoussé eta été menée jusque-là. L'an passé, la Cour suprême d'Hawaii a statué en confirmant la décision d'accorder un permis de construire pour cet ouvrage, les travaux ont finalement pu reprendre en juin 2019.La foule n'a cessé de croître entre lundi et mercredi au pied du Mauna Kea afin dequi permet d'accéder au sommet de ce volcan. Les treize observatoires ainsi que les travaux pour le nouveau télescope ont été contraints de cesser leurs activités.Après deux jours de manifestations, David Ige, gouverneur d'Hawaii, a finalement pris la décision d'agir mercredi : «».Au total, 33 personnes ont été arrêtées. Parmi eux de nombreux anciens, connus sous le nom de « Kupuna », dont certains étaient enchaînés à une grille, à l'instar de Walter Ritte qui déclare : «» Plus deauraient envahi la réserve scientifique suite aux arrestations.Tous les Hawaïens ne sont cependant pas opposés à ce projet. Annette Reyes, une native de l'île, assure par exemple que «». Mailani Neal, étudiante en doctorat à l'École des mines du Nouveau-Mexique explique quant à elle : «».