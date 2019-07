Toyota va construire le 1er véhicule motorisé pressurisé destiné à rouler sur la Lune

Un programme déjà bien défini

Pour quel type de mission ?

Déjà évoquée en mars 2019, la potentielle collaboration entre la(JAXA) et le constructeura finalement abouti. Un accord définitif a en effet été signé entre les deux parties, dont le projet de recherche commun s'étalera du 20 juin 2019 à la fin de l'année 2021, apprend-on dans un communiqué de presse publié sur le site du fabricant japonais.Au cours de cette période, le binôme s'attellera à développer un véhicule motorisé à la foiset surtout capable de rouler sur la surface de la Lune. Le cru 2019 servira ainsi à identifier les composants technologiques à fabriquer et à élaborer le cahier des charges du rover lunaire. L'année suivante se concentrera sur la fabrication des premières pièces d'essai et de la construction du prototype.Enfin, les premiers tests et évaluations des pièces construites et de l'engin composeront les objectifs de 2021. Pour ce faire, Toyota prévoit de faire gonfler les effectifs (jusqu'à 30 membres) de son département dédié. Mais il faudra cependant s'armer de patience pour assister au premier vol : selon le plan provisoire,constitue l'objectif des équipes d'ingénieurs pour parachever leur projet.En cas de succès, le rover lunaire aura pour principale mission d'explorer certaines régions polaires de notre satellite naturel, et ce «», peut-on lire.Dix années nous séparent de ce potentiel futur exploit spatial. D'ici-là, Toyota et la JAXA se tueront à la tâche pour arriver à leurs fins.