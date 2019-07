Après une mise en orbite réussie, la sonde solaire LightSail 2 envoie ses premiers signaux

© The Planetary Society

Connexion établie

Encore un peu de patience avant le déploiement de la voile

Source : Engadget

D'ici une poignée de jours, l'équipe en charge de ce projet devrait déployer la fameuse, faisant dele premier engin à être propulsé uniquement par la pression de radiation exercée par le rayonnement solaire.Lancé avec succès le 25 juin à bord d'une fusée, réalisant par la même occasion le « lancement le plus difficile » de l'histoire de la société selon, « LightSail 2 a, le mardi 2 juillet, correctement quitté son véhicule porteur, Prox-1.Quelques heures après, l'équipe de laa confirmé la bonne santé de l'engin en recueillant ses données grâce à son antenne radio qui a pu être déployée. Enfin, hiera envoyéalors qu'elle survolait le centre de contrôle de la mission, situé à l'(Cal Poly pour faire court) de San Luis Obispo. D'autres signaux ont également été transmis à l'Université Purdue ainsi qu'au Georgia Tech.Bruce Betts, responsable du programme, a déclaré : «Étape primordiale avant le déploiement de sa voile solaire, cette communication établie avecest loin d'être une simple formalité. La Planetary Society a en effet annoncé dans un communiqué avoir débuté les vérifications nécessaires, ainsi qu'une série de tests visant à s'assurer queest belle et bien prête à. Au nombre de 73, ces tests ont d'ores et déjà été complétés au tiers et la date du déploiement de la voile devrait être dévoilée dans les prochains jours.Cet engin d'à peine 5 kg et dont le but est de démontrer la viabilité de lacommedéploiera d'abord ses panneaux solaires avant de tenter de se propulser à l'aide de saUn court résumé en vidéo de la mission de LightSail 2 :