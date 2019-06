Deux planètes de la taille de la Terre ont été repérées près de l'Etoile de Teegarden

Deux planètes (ou plus) autour d'une naine rouge

Un défi astronomique

Source : ScienceDaily

a été découverte en 2003 seulement, dans la. Cette découverte tardive est due à sa faible température, à peine 2 700 Kelvin en surface, ce qui la classe dans la catégorie des. Notre Soleil, bien plus chaud, avoisine quant à lui les 5 800 Kelvin, ce qui en fait une naine jaune. Les données relevées suite à l'observation derévèlent la présence de, explique, de l'institut d'Astrophysique de l'Université de Göttingen.».Les astronomes envisagent que ces deux planètes puissent n'être qu'. En outre,est pour l'instant la plus petite étoile sur laquelle des chercheurs ont été capables de mesurer de façon directe la présence de planètes.» explique Ansgar Reiners, professeur à l'Université de Göttingen et un des directeurs scientifiques du projet.D'autres systèmes planétaires ont déjà été détectés autour d'étoiles similaires, grâce à une méthode indirecte, qui observe les transits. En effet, lorsque l'inclinaison de l'orbite est proche de 90º, par rapport à l'observateur,Ce genre d'observation peut donc prendre des années, car sa précision tient en grande partie au nombre de mesures que l'on peut effectuer sur une même étoile, et nécessite d'attendre son passage. Seulement tous les systèmes ne se présentent pas dans cette configuration, et, ce qui fait des méthodes d'observations directes. Cette technique, en cours de développement actuellement, repose cette fois sur l'imagerie à haute résolution et haut contraste, comme l'optique adaptative, ou la coronographie stellaire.