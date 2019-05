Airbus signe un contrat pour envoyer trois satellites en orbite avec des navettes OneSat

Un projet innovant

Pour 2023 et plus encore

Source : Space Daily

Le projet consiste à concevoir et fabriquer la prochaine génération deà bande Ka,7, 8 & 9. Ils seront les premiers à être basés sur la nouvelle gamme de produitsd'Airbus, entièrement re-configurable en orbite.Les engins spatiaux en bande Ka pourront ajuster leur couverture, leur capacité, et leur fréquence. Ils fourniront de la puissance et de la bande passante de manière dynamique (en temps réel) afin de s'adapter aux exigences d'en matière de(haut débit), pour le marché de la mobilité. Le très innovantd'pourra être livré plus rapidement que les satellites de télécommunications existants., responsable deschez Airbus, a déclaré: «» Selon lui, ce contrat s'inscrit dans la continuité d'une relation de longue date entreet, privilégiant toujours l'innovation. «».», a déclaré, le PDG d'Inmarsat. «».Le satellite OneSat, que l'on pourrait considérer comme prêt à l'emploi, fait le lien avec l'héritage d'Airbus, qui repose sur la fiabilité de sesEurostar, et sur son expérience dans la fabrication deLes investissements réalisés par Airbus (et ses partenaires) pour le projet innovant desont pris en charge par l'et d'autres agences nationales dont celles de la France et de l'Angleterre en particulier.