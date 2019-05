18 nouvelles exoplanètes découvertes, dont une qui pourrait héberger de l'eau liquide

Une nouvelle méthode de détection prometteuse

Une centaine d'exoplanètes encore à découvrir ?

Source : Institut Max Planck.

Leur nouvel algorithme, plus précis, est capable d'identifier des planètes de petite taille auparavant ignorées par les astronomes. Plus de 100 exoplanètes de la taille de la Terre pourraient être identifiées à terme à partir de l'ensemble des données mises à disposition par les missions Kepler.Jusqu'ici, environ 4 000 exoplanètes (hors de notre système solaire) ont été identifiées, mais la majorité (96%) sont beaucoup plus grosses que la Terre : leur taille se rapproche plus des géants gazeux que sont Neptune ou Jupiter. Les petites planètes sont beaucoup plus difficiles à détecter, bien que plus intéressantes pour leur caractère potentiellement habitable.Tout devrait changer avec cette nouvelle méthode mise au point par une équipe de scientifiques de l'institut Max Planck de recherche sur le système solaire, de l'observatoire de Sonneberg et de l'université de Göttingen. Leur nouvel algorithme d'analyse d'images spatiales détecte les variations de luminosité des étoiles avec une précision encore jamais atteinte.Ces variations sont occasionnées par le transit d'une planète passant en orbite entre son étoile et la Terre. Grâce à l'analyse des images du, les astronomes sont capables d'estimer la taille d'une planète et la distance à son étoile, et donc sa température. Le nouvel algorithme permet d'aller beaucoup plus loin dans la détection de planètes de taille réduite, similaire à la terre.L'étude des petites planètes reste un immense défi pour les astronomes. Cette nouvelle méthode détecte principalement les planètes les plus proches de leurs étoiles : la plupart des 18 nouvelles exoplanètes ont donc une température très élevée, bien au-delà des 100°C. Une seule d'entre elles est située à une distance considérée comme potentiellement adaptée à la vie par les scientifiques, et pourrait même héberger de l'eau sous forme liquide. Son petit nom :Cette série de découvertes devrait en appeler d'autres : elle fait suite à une mise en route de l'algorithme sur un premier lot de 517 étoiles. Au total, le télescope Kepler a collecté des données sur plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Les chercheurs estiment qu'ils pourraient bientôt découvrir plus de 100 planètes de la taille de la Terre en appliquant leur algorithme à toutes les images disponibles.