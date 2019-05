La plus grande image de l'univers connu est téléchargeable (et pèse 672 Mo en PNG)

© NASA / Hubble

265 000 galaxies réunies sur une seule et même image

16 années d'observations et près de 7 500 captures : c'est ce qu'il aura fallu à Hubble pour parvenir à nous faire profiter de cette incroyable image !Stupéfiant : c'est le mot qui nous vient à l'esprit en observant cette fresque galactique qui, pourtant, ne représente qu'une portion de ciel pas plus grande que le diamètre de la Lune.Prenant racine dans un ambitieux projet appelé, cette image dresse un portrait captivant de l'Univers lointain puisqu'elle ne réunit pas moins de 265 000 galaxies dont les plus éloignées d'entre elles se trouvent à 13 milliards d'années-lumière de notre chère planète bleue.Imperceptibles par l'œil humain, les plus lointaines de ces galaxies sont réunies dans un champ qui représente à peine un dixième du diamètre de la Lune. Désignée sous l'acronyme XDF (), cette image nous présente la vue la plus profonde de l'espace, avec des galaxies datant de seulement 500 millions d'années après le big-bang.Véritable « livre d'histoire galactique », cette nouvelle vue contient 30 fois plus de galaxies que la précédente,, obtenue en 2004. Le XDF a quant à lui déjà été publié en septembre 2012. C'est ainsi que l'on retrouve des galaxies relativement proches et « à maturité » pour remonter jusqu'à des temps immémoriaux avec des galaxies situées a plus de 13 milliards d'années-lumière de la Terre. Garth Illingworth, chef d'orchestre de ce projet, explique :En attendant d'autres images d'Hubble encore en cours d'élaboration, vous pouvez télécharger celle-ci selon différents formats . L'image Full Res. En PNG ne pèse que 672 Mo !