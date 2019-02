La sonde OSIRIS-REx a envoyé d'incroyables clichés de l'astéroïde Bennu

© NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

Des images à couper le souffle

Deux clichés d'une netteté impressionnante



Diligentée par la NASA, la missiondoit permettre d'étudier et de ramener un échantillon de l'astéroïdeafin d'être analysé sur Terre, en laboratoire.Lancée en 2016 et ayant rejoint sa cible en décembre 2018 après un très long périple , la sonde spatiale OSIRIS-REx a pour mission d'étudier l'jusqu'en juillet 2020 avant de collecter des échantillons à l'aide de son système de prélèvement à bras articulé TAGSAM ().À peine arrivée à proximité de Bennu, la sonde spatiale de la NASA a déjà détecté des traces de minéraux hydratés à la surface de l'astéroïde, signe que la mission possède un énorme intérêt d'un point de vue scientifique. Maintenant que la sonde gravite autour de Bennu depuis près de deux mois, la NASA nous fait régulièrement profiter de nombreux clichés par le biais du site de la mission OSIRIS-REx ... et la dernière publication de photographies en date est simplement incroyable.Ces deux images montrant deux vues du pôle Sud de Bennu ont été obtenues alors que la sonde ne se trouvait à pas plus de 1,6 km de distance de la surface de l'astéroïde. Cette prouesse a été rendue possible grâce à une caméra Navcam, l'une de deux caméras de navigation du système TAGCAMS.La Navcam permet à la sonde de s'orienter dans l'espace en identifiant les étoiles dans son sillage alors que la Stowcam sera principalement utilisée afin que les chercheurs puissent s'assurer de la présence des échantillons collectés dans la capsule SRC (Sample Return Capsule).Les deux images que vous pouvez observer ci-dessus ont été capturées avec une vitesse d'obturation de 1/700 secondesOSIRIS-REx est aujourd'hui la seule sonde ayant réussi à s'insérer en orbite autour d'un si petit objet - Bennu possède un diamètre d'environ 500 mètres - mais