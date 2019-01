L'Agence spatiale européenne en session de questions-réponses sur Twitter cet après-midi

100 minutes de questions-réponses

A partir de 14h CET aujourd'hui, le compte @esa se focalisera sur l'#astronomie et répondra pendant 100 minutes à vos questions relatives aux sujets ci-dessous. N'oubliez pas d'inclure le hashtag #AskESA à votre tweet! #100hoursofastronomy #IAU100 pic.twitter.com/g1LXVXXc1X — ESA France (@ESA_fr) 11 janvier 2019



Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de l'IAU, l'(ESA) organise ses «».L'événement international, qui avait déjà été un franc succès 10 ans auparavant en 2009, revient cette année du 10 au 13 janvier pour 100 heures de vulgarisation, dans la plupart du globe. Une occasion idéale pour, qui pourront ainsi partager leurs connaissances avec les néophytes.À cette occasion, l'ESA organisesur Twitter aujourd'hui, vendredi 11 janvier, à partir de 14 heures.Pour y participer, rien de plus simple ! Comme vous pouvez le constater sur le tweet de l'Agence spatiale ci-dessous, il suffit de. La séance se déroulera durant 100 minutes, vous avez donc jusqu'à 15 heures 40 pour adresser vos questions les plus pointues comme les plus fantaisistes !