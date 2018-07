Les candidats ont moins de deux mois pour soumettre leurs projets

L'ESA lance un appel à idées sur le transport spatial du futur: imaginez à quoi ressembleront demain les services de transport dans, vers ou depuis l'espace, et soumettez votre idée à @esa_sts!

➡ En savoir plus: https://t.co/seKnS98yEx

➡ Appel à idées: https://t.co/p54Z1P7hbp pic.twitter.com/vnSgZqA6xX — ESA France (@ESA_fr) 16 juillet 2018

Modifié le 17/07/2018 à 10h46

Ce n'est pas un acte désespéré, non. Mais plutôt une volonté de s'ouvrir aux intelligences extérieures, et elle est à saluer. Lundi, l'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé un appel à idées avec pour thème : «». Ça donne envie, non ? À travers cette initiative, l'organisation intergouvernementale entend encourager l'innovation ouverte en s'adressant à la société dans son ensemble, pour relever de nouveaux défis. Alors si une idée vous passe par la tête, attention, le temps presse... Mais on espère que vous nous en parlerez avant.En lançant son appel à idées, l'invite les entreprises, qu'elles dépendent du secteur spatial ou non, les start-up, les centres de recherche et les universités à soumettre leurs propositions les plus abouties, sans nécessairement présenter un haut degré de technicité. Car comme on dit, c'est d'abord l'intention qui compte.L'Agence cherche en effet à développer de nouveaux services de transport spatial au coût abordable, qui serviront à la fois l'innovation et profiteront à l'emploi et à la croissance économique. Elle souhaite privilégier des projets qui s'inscrivent « dans une vision à long terme », et ainsi offrir «», comme elle peut l'affirmer sur son site institutionnel . En d'autres termes : l'ESA veut booster son activité et en profiter. Difficile de lui reprocher d'ailleurs.Les candidats que l'Agence européenne estimera éligibles ont jusqu'au 14 septembre 2018 pour soumettre leurs propositions. L'organisation indique par ailleurs qu'au moins trois des candidats retenus auront le privilège d'assister à un lancement depuis le port spatial européen en Guyane. Les veinards...