D'après un cosmonaute qui l'a étudié, le trou dans l'ISS a été "percé depuis l'intérieur"

Le trou a bien été percé depuis l'intérieur de la capsule

Un incident intrigant et le coupable est toujours inconnu

Source : Gizmodo

Dès l'annonce de la découverte de ce trou, les autorités russes ont tout de suite parlé d'un «», mais la grogne n'a pas duré bien longtemps. En effet, le vice-président du gouvernement de la Russie Yury Borisov, a rapidement appelé au calme afin de ne pas compromettre la réputation des cosmonautes russes et de leurs homologues américains. Ainsi, l'enquête a pu se poursuivre dans le calme et nous pouvons enfin relayer les premiers éléments officiels à ce sujet.Le cosmonaute russe Sergei Prokopyev a précisé que le fameux trou à bord de la capsule Soyouz (rattachée elle-même à l'ISS) a bien été percé depuis l'intérieur, d'après l'Associated Press. Prokopyev fait partie des deux cosmonautes qui ont inspecté le trou, durant une sortie dans l'espace le 11 décembre dernier . Pour cela, il a dû, en compagnie de son collègue Oleg Kononenko, retirer une partie du bouclier anti-météorites de Soyouz.Le 29 août 2018, les scientifiques ont remarqué la présence d'une fuite de pression à bord de la station spatiale internationale. La source de cette anomalie venait d'un trou de 2 millimètres sur une capsule Soyouz. Il a été rapidement colmaté grâce à de l'époxy. La NASA avait alors précisé que l'équipage n'avait pas du tout été en danger malgré l'incident.Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué à l'heure actuelle. Impossible de savoir ce qui est à l'origine du trou.Les investigations vont donc se poursuivre et la NASA communiquera une nouvelle fois à ce sujet prochainement.