Mars pourrait bien contenir suffisamment d'oxygène pour héberger la vie

« La vie sur Mars a assez d'oxygène pour respirer »

De toute évidence, Mars occupe une place centrale dans l'actualité de la conquête spatiale : en juillet dernier, un lac liquide avait par exemple été découvert à plus de 20 kilomètres de profondeur de la planète, quand le rover Opportunity, toujours réduit au silence par la gigantesque tempête de poussière observée par les scientifiques, tente tant bien que mal de se réveiller Cette fois-ci, c'est sur de la potentielle vie martienne qu'une équipe de chercheurs s'est focalisée. Et la dernière étude parue dans les colonnes de Nature Geoscience , relayée par Mashable , nous apprend ainsi que l'eau salée trouvée sous la surface de la planète rouge pourrait contenir suffisamment d'oxygène susceptible de subvenir aux besoins de plusieurs formes de vie présentes sur Terre il y a des milliards d'années., a déclaré Vlada Stamenkovic, l'un des scientifiques à la tête de l'étude et chercheur au laboratoire JPL de la Nasa. La très faible présence d'oxygène dans l'atmosphère de la quatrième planète de notre système solaire a logiquement poussé les chercheurs à regarder vers les profondeurs.Le groupe de scientifiques a alors mis en place des modèles, avec lesquels ils observent comment l'oxygène se dissoudrait dans de la saumure martienne (un mélange d'eau et de sels en forte concentration). Résultats : l'oxygène est plus soluble dans les eaux à basse température et à forte teneur en sel.Et d'enchaîner :. Des déclarations qu'il tient à tempérer, en affirmant que leurs, mais qu'ils, conclut-il.