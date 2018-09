SpaceX n'exclut pas développer des armements spatiaux pour les Etats-Unis

L'espace, futur théâtre de guerre ?

L'idée a de quoi faire froid dans le dos, mais l'espace pourrait bien devenir dans un futur proche le théâtre d'une guerre à l'armement. Le département américain de la Défense est actuellement à la recherche de technologies permettant la détection de missiles balistiques en provenance de Russie, de Corée du Nord ou de Chine. Donald Trump a d'ailleurs annoncé récemment son projet de mettre en place une force spatiale d'ici 2019.Il n'est donc pas étonnant que les regards se tournent vers des entreprises spécialisées en nouvelles technologies. On sait par exemple que Google avait été approché par le gouvernement US afin de développer une IA capable d'analyser les photos ramenées par des drones.Interrogée lors d'une conférence de l'Air Force Association, Gwynne Shotwell - Présidente de- a déclaré que sa société pourrait réfléchir à la possibilité de lancer des armes dans l'espace.a-t-elle affirmé. La société a créé ces dernières années des liens avec l'Air Force, rentrant en compétition avec la NASA sur plusieurs projets.La présidente de SpaceX s'est aussi dite inquiétée par la compétition avec la Chine et la Russie - au niveau financier - car les projets de ces deux nations sontPour rappel, SpaceX est à l'origine des premiers lanceurs spatiaux réutilisables et travaille activement sur le transport régulier d'équipages vers la Station Spatiale Internationale. L'objectif final de cette société créée par le milliardairereste la colonisation de Mars, avec de premiers envois de cosmonautes sur la planète rouge d'ici 2024.