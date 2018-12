Espace : Apple travaillerait sur un projet de satellite

Une équipe Apple travaillerait sur des satellites

Apple : des lunettes AR et une voiture autonome au programme

Apple, en route vers les étoiles ? Après les smartphones, les ordinateurs, les tablettes ou encore les montres, la marque à la pomme pourrait s'orienter vers un tout autre domaine au cours des prochaines années, voire des prochaines décennies. C'est en tout cas ce que nous laisse croire le journaliste Mark Gurman, spécialisé dans les activités de la firme de Cupertino.Écrivant dans les colonnes de Bloomberg, M. Gurman s'est exprimé lors d'un entretien accordé au podcast Tic Toc. Et après avoir brièvement évoqué des projets liés à des lunettes de réalité augmentée et à une solution pour des voitures autonomes, le journaliste s'est attardé sur un troisième programme de développement dédié... aux satellites., a-t-il ainsi clamé. S'il est impossible de confirmer ses propos, Mark Gurman semble en tout cas sûr de ses sources.De toute évidence et comme à son habitude, Apple ne divulguera aucune information à ce sujet. Toujours est-il que de nombreuses fuites à propos de sa voiture autonome et de ses lunettes AR ont trahi la multinationale américaine à plusieurs reprises.A voir si d'autresen lien avec ce fameux projet satellitaire viendront confirmer les dires de Mark Gurman.