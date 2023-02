Scout, la fusée du "soft power" à l'américaine

Sur des critères du XXIe siècle, Scout est presque un microlanceur : entre 16,2 et 21 tonnes (selon les versions) sur la balance, entre 21 et 25 mètres de haut, et à peine plus d'un mètre de diamètre à sa base. Il est constitué de 4 étages à propulsion « solide » à poudre, et c'est la première fois à l'échelle de la planète. Le premier, nommé Algol, est issu des recherches avec l'US Navy. Le deuxième, Castor (XM-33), est quant à lui développé avec l'US Army. Enfin, le troisième, Antares, et le quatrième, Altaïr, existaient déjà avec les lanceurs Vanguard.

L'avantage des étages à poudre se trouve aussi dans la simplification des infrastructures. En effet, à l'époque, les lanceurs évoluent vite, et Scout n'est pas une exception. Pourtant, avec ce lanceur, pas besoin de lourdes modifications des sites de lancement, car il est rapide, et pas besoin non plus de gros réservoirs ou d'ergols cryotechniques.