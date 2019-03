Une intelligence artificielle d'IBM serait capable de détecter Alzheimer via test sanguin

Des peptides à la maladie

Un modèle prédictif idéal à la fois économique et simple

Cette prouesse scientifique pourrait enfin représenter une percée dans la lutte contre, dont les tentatives de remèdes et de préventions poussées n'ont essuyé que des échecs jusqu'à maintenant. Les chercheurs d'auraient ainsi mis au point une intelligence artificielle si puissante qu'elle serait capable de détecter la maladie près de dix ans avant qu'elle n'éclate grâce à un simple test sanguin.En analysant le sang du patient, l'IA d'IBM est capable d'effectuer une analyse exceptionnelle du taux d'amyloïde-bêta , un peptide néfaste pour le système nerveux et généralement associé à Alzheimer. Selon une étude parue en 2017 , la concentration d'amyloïde-bêta dans le fluide spinal d'un individu commencerait en effet à changer près de dix ans avant que la maladie n'apparaisse. Une personne faisant face à des pertes cognitives légères etaurait 2,5 fois plus de risques de développer Alzheimer.Malheureusement, collecter et analyser le fluide spinal d'un individu est aussique complexe. L'IA d'IBM tente ainsi de pallier cette contraintedans le sang de la manière la plus affinée possible. Cet algorithme prédictif, bien qu'idéal, reste plus que perfectible pour le moment, mais représentedans la détection de pointe de la maladie.En attendant, en se concentrant sur le fluide spinal actuel d'un patient, la firme affirme qu'elle pourra prédire et prévenir Alzheimer dans près dedes cas. Une méthode certes moins idéale que l'algorithme prédictif poussé, mais qui laissera suffisamment de temps au corps médical pour endiguer la maladie.