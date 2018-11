Le gouvernement chinois déclare les recherches sur les bébés OGM illégales

© Wikipédia

Lulu et Nana, les bébés résistants au SIDA

Une enquête lancée et des condamnations fermes venant du pouvoir chinois

Cette fois, c'est le gouvernement chinois qui a réagi et les conséquences risquent d'être lourdes pour l'équipe à l'origine de cette « grande première ».Le but du chercheur He Jiankui était deafin de les rendre résistants au virus du SIDA. Le principal intéressé a officialisé son succès après la venue au monde des jumelles « Lulu » et « Nana », les premiers humains OGM de la planète.Autant dire que cette petite expérimentation n'a pas été bien vue par la communauté internationale, surtout que Jiankui a précisé qu'il ne s'agissait que d'un début, puisque d'autres bébés de ce type pourraient voir le jour prochainement.Le Vice-président des sciences et des technologies Xu Nanping a ordonnéde ces expériences. Il a également précisé à CCTV, la télévision chinoise, que son ministère s'opposait fermement à ces recherches. Il est même allé plus loin en décrivant ces actions comme étant illégales et inacceptables. Une enquête a également été ouverte. Jouer avec des nouveaux-nés passe plutôt mal au sein de l'opinion.L'université de Shenzhen s'est également décidée à ouvrir une enquête de son côté, mais elle n'a pas souhaité répondre aux différentes sollicitations de la part des médias. L'ambassade chinoise aux États-Unis n'a pas non plus voulu se prononcer à ce sujet à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est que les sanctions pourraient bien être à la hauteur de la polémique.